仿冒美國指甲彩繪品牌　5個月暴賺50萬新台幣

台灣高雄保二總隊警方近日發現，有人在拍賣網上把原價550元至1,600元（新台幣，下同，約154至448港元）的美國知名品牌OPI指緣油，以9至12元（約2.5至3.3港元）出售，調查後揭不法之徒購入仿冒品發售，賺取50萬（約14萬港元），侵權市值則逾2,000萬（約560萬港元）。

警方指，39歲的蔡姓男子以6至7元（約1.6至1.9港元）的價格，自大陸阿里巴巴網站大量購入仿冒OPI商標的指緣油，之後在拍賣網站宣稱以「官方定價，打到骨折」的手法行銷。警方指OPI僅推出2款瓶裝及條狀有檸檬香味的指緣油，但該網站販售的指緣油是筆刷型，還多達15種不同香味供消費者選擇，且價錢平得離譜，於是展開調查。

當局申請搜索票前往蔡男位於鳥松住處搜索，當場查扣3萬多支仿冒的指緣油，調查發現，蔡嫌在短短5個月時間，已售出4.5萬支指緣油，犯罪不法所得高達50萬元。

警方表示，仿冒品久置後，出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香的味道有別，若驗出毒物反應，極可能經由手足皮膚吸收進入人體，危害身體健康。訊後將蔡嫌依違反商標法罪嫌送辦，另將搜索查扣的3萬多支指緣油，抽樣送請高雄市衞生局檢驗有無砷、鉛、汞、鎘等重金屬毒物反應。