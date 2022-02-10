公安部︰去年搗逾190個黑社會組織　破刑事案1.3萬宗

公安部周四（10日）通報，公安機關去年一共搗破190多個黑社會性質組織，惡勢力犯罪集團1,000多個，破獲各類刑事案件約1.3萬宗；公安機關去年又嚴打各類侵害企業群眾合法權益犯罪活動，共立案偵辦合同詐騙、職務侵佔案件2.6萬宗，涉案金額共489億元（人民幣，下同，約607億港元），有效遏制涉企經濟犯罪活動的勢頭。

全國公安機關去年常態化展開掃黑除惡鬥爭，嚴厲打擊滋擾企業、欺行霸市、非法放貸等犯罪活動，持續打擊盤據在建築工程、礦產開採、交通運輸、批發市場等領域的黑惡勢力，切實維護市場經濟秩序。另公安機關去年又展開「昆侖2021」專項行動，共破獲侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪案件2.1萬宗，拘捕3.8萬名疑犯，涉案金額95.3億元（約118.3億港元）。

在便利群眾方面，公安部推出30項公安機關公共服務領域「關鍵小事」，又升級公安部「互聯網+政務服務」平台，進一步豐富服務內容，打造移動端應用，實現從「網上辦」向「掌上辦」延伸；另會同相關部門擴大居民身份證電子證照應用範圍，解決群眾辦事中開具循環證明、重複證明的問題。