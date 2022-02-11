豐縣再傳婦女受虐　肌肉萎縮趴地生活

位於江蘇省徐州市豐縣歡口鎮的董集村，日前爆出「八孩母親」楊X俠疑遭家暴後，引起內地輿論關注婦女拐賣問題。內媒周三（9日）報道，董集村再爆出有婦女受虐，一名患有肌肉萎縮的鍾姓女子長年趴在地上生活。其丈夫透露，自己當年花費過千元（人民幣，下同，約1,225港元）買妻。

網傳影片顯示，一名婦女蜷縮在被子裏、趴在地上生活，字幕則寫道「豐縣貧困人家二十多年都是在地上生活」。同村知情人士指，受虐婦女名為鍾X仙，育有兩名子女，且與八孩母親幾乎同期進入董集村。鍾女的丈夫眼覦八孩母親收到大量捐贈，於是主動聯繫知名博主，拍攝妻子的生活慘況。丈夫曾經透露，自己買妻後又再遭村委罰款過千元。

對於妻子鍾X仙長年趴在地上，其丈夫表示是打針導致患病。另外有自稱鍾X仙長子的人士解釋，其母親是在醫院打針吃藥過敏，逐漸肌肉萎縮。長子否認母親被鐵鏈禁錮，並強調是家人怕母親墮床，才把她放在地上，且地上一直舖着被子。長子稱，「能照顧我媽二十多年，我爸也不容易」，並抱怨輿論關注已影響其日常生活。

不過，董集村兩名村民向內媒表示鍾X仙曾受虐待，更指控其丈夫脾氣暴躁，早年經常把妻子吊起毆打，妻子慘叫聲響徹全村，村裏人都把鍾X仙稱作「吊死鬼」。事件曝光後，有董集村官方人士證實，鍾X仙已被送往豐縣精神病醫院接受治療。然而，最先報道事件的內媒事後已把報道刪除。