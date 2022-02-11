除夕夜派出所內慶祝　10警共遭申誡25次

台灣高雄市警察局前鎮分局草衙派出所多名警員被揭發在除夕夜值班期間，在所內大玩餘興節目，包括扮舞獅以及用玩具手槍「撒錢」，甚至有男警將鈔票塞進褲襠。相關片段在網絡曝光後，市警察局認為「影片有損警察形象」，對涉事9名警員及休假中的所長合共10人，祭出破紀錄的25次申誡；分局其後更指在場警員當時屬「群聚」，且未戴口罩，依違反傳染病防治法移送衞生局裁處；結果有基層警員狠批︰「長官趕盡殺絕！」

台媒周四（10日）報道，高雄市警察局高層以及前鎮分局均認為，該些警員「玩得太過」，引起社會觀感不佳；經調查後，當局依違反勤務紀律、違反警察機關使用即時通訊軟體注意事項的規定，以及幹部未善盡內部管理等理由分別究責，連同休假中的所長在內，10人共被記25次申誡，創下高雄市警察局非「警察違紀案」的單一個案中，申誡最多次的紀錄。

此外，前鎮分局也因在場的9名警員在影片中未戴口罩，在主管機關衞生局未主動了解的情況下，已依違反傳染病防治法規定，將9人移送衞生局裁處。據報道，當地不少警員獲悉後，均批評高層「太離譜」，直言︰「難怪派出所同仁一直士氣低迷。」