中國今年送6航天員上太空　將實現首次在軌換班

中國航天科技集團周四（9日）於《中國航天科技活動藍皮書（2021年）》發布會上表示，今年該院將通過6次發射任務，完成中國空間站在軌組裝建造。而空間站將首次同時停靠神舟14號、15號兩艘載人飛船，實現6名航天員乘組在軌輪換。

神舟12號載人飛船於去年9月17日返回地面之後，神舟13號於同年10月16日才發射升空，中間剛好有一個月的空窗期，空間站處於無人值守的狀態。根據資料，神舟14號的發射時間預計在今年5月，而神舟15號的發射時間則預計在今年11月，也就是說到11月份，屆時中國的空間站會短期有6名航天員。

為支持6名航天員同時在軌，除了現有的天和核心艙有3個床位和1個衞生間之外，今年5月前後發射的「問天」實驗艙內，也將再配備3個床位和1個衞生間，屆時不但可以支持航天員同時在軌換班，而且還可以支持他們長期入住。

根據規劃，今年內中國將依次發射天舟四號、神舟14號、問天實驗艙、夢天實驗艙、天舟五號、神舟15號共6個航天器，最終完成空間站6艙組合體和T字構型建造，艙內活動空間將超過110立方米。