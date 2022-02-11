內地昨增56宗本土確診　葫蘆島市爆疫多地停業

內地再多一地爆發新一輪本土新冠疫情。國家衞健委周五（11日）公布前一日新增101宗確診病例，分別為56宗本土和45宗境外輸入。本土確診病例中，廣西百色市單日再添33宗；遼寧新增22宗，其中21宗來自葫蘆島市，1宗由瀋陽報告；貴州銅仁市亦增1宗。根據疫情防控需要，葫蘆島市多地宣布暫停非涉及民生必需的經營場所，並在全市範圍內開展重點區域、重點人群核酸檢測。

遼寧葫蘆島興城市、連山區、龍港區分別於周三（9日）、周四（10日）宣布，區內娛樂休閒及宗教活動等密閉場所暫停營業；幼稚園停課，校外培訓機構暫停活動；各類餐飲服務機構禁辦宴席；商場、超市暫停舉辦現場促銷、展銷活動；機關、企事業單位暫停組織大型會議、團體出行活動；景區、餐廳、圖書館、博物館等接待人數上限50%。

除本土疫情，內地前一日新增境外輸入確診病例分別為廣東15宗，上海12宗，福建10宗，浙江3宗，廣西2宗，天津、山東、雲南各1宗；新增無症狀感染病例66宗，其中5宗本土個案分別出現在遼寧、黑龍江和江蘇，其餘61宗均為境外輸入。至今內地累計106,764人確診，當中4,636人病亡。