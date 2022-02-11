美冀勸俄做正確的事　華籲停加劇局勢

烏克蘭與俄羅斯的邊境局勢持續升溫，美國常駐聯合國大使的托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）周四（10日）表示，希望中國敦促俄羅斯在烏克蘭問題上「做正確的事」。中國常駐聯合國代表張軍則呼籲有關各方開展外交活動，停止加劇局勢。

俄軍近日在烏克蘭與俄羅斯和白羅斯接壤的邊境附近集結，美國上周要求由15個成員國組成的聯合國安理會為此舉行會議。報道指，除了俄羅斯外，中國是唯一在表決時一起投反對票的國家，但阻撓未能成功。俄羅斯在2014年吞併克里米亞時，美國亦提出決議案，反對就克里米亞的地位公投，當時中國投了棄權票。如俄起兵攻烏，西方外交官希望說服中國不要再支持俄羅斯。

托馬斯-格林菲爾德周四向美媒表示，美方希望中國發揮作用，鼓勵俄羅斯做正確的事；又提到中國在安理會上表達對保護領土和國家主權完整的強烈關切，指俄方正正在威脅一個邊界的完整性，期望張軍就此發表訊息。張軍其後迅速在Twitter回應，指：「我們的訊息是一致和明確的：通過外交手段解決任何分歧，停止加劇局勢，俄羅斯的合法安全關切應獲認真處理，相信美方已知悉我早前在安理會的表態。」