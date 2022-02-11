台求購美遠程反艦導彈　射程560公里

台灣空軍向美國求購AGM158聯合空對地距外導彈不果後，改為購買AGM158C遠程反艦導彈，並與美方商定採購細節。台軍希望購入射程560公里的AGM158C，配合AGM84H空射型魚叉反艦導彈，反制解放軍航空母艦戰鬥群在東部外海的威脅。

台媒周五（11日）報道指，台軍希望購買具有源頭打擊能力的AGM158，以深入打擊內陸的解放軍目標，但美方只願意出售由同型導彈衍生的AGM158C。AGM158C是美軍為了解決魚叉導彈射程不足及存活能力低而研發，是一款次音速反艦導彈。雖然它以AGM158增程版本的硬件為基礎，但增加多樣化電子偵搜功能及高效導航電腦，佔用更多空間及增加燃料消耗，因此射程縮短。

除了AGM158C外，台軍亦希望購入另外3款導彈，包括AGM84H、AGM88高速反輻射導彈及AGM154聯合距外武器。只要美方宣布正式出售AGM158C後，台軍便會根據發價書額度，再決定AGM88與AGM154的採購進度。受疫情影響，原材料成本上漲致4款導彈價格上升，台軍需額外編列328.5億新台幣（約92億港元）續購所需導彈，滿足建軍備戰需要。

由於AGM84H已停產，外界估計台軍可能改為購買新款AGM84K空射魚叉增程反艦導彈，射程由120公里增至270公里。台軍評估現有AGM84H數量不足，因此提出增購。日後66架F16V Block 70將配置AGM158C，F16V Block 20戰機則配備AHG84H。