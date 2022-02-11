美日印澳外長會晤　談印太烏克蘭局勢

由美國、日本、澳洲和印度組成的「四方安全對話」（Quad）機制，周五（11日）在澳洲墨爾本舉行會談，4國外交首長會討論北韓威脅、中國脅迫等印太議題，亦會談及近日不斷升溫的烏克蘭危機。對於與中國在印太地區的對抗，美國國務卿布林肯表示，沒有事情是不可避免。

布林肯會與澳洲外長佩恩、印度外長蘇傑生及日本外相林芳正展開會談，希望削弱中國在亞太地區不斷擴大的力量。布林肯表示，雖然俄羅斯對烏克蘭的威脅是美國目前的焦點，但更長期的挑戰是中國挑戰了傳統秩序。他另受訪指出，中國的雄心不再限於該地區，而是在世界上成為領先的軍事、經濟、外交和政治強國。

佩恩在會前則表示，4國都是重要的自由民主國家，致力於實際合作，確保不分大小的印太國家能在不受脅迫下，作出其戰略決策。他們亦會討論烏克蘭面臨的主權威脅、美澳與美國組成的三方安全夥伴關係（AUKUS）、氣候變化、新冠疫情等議題。

另外，白宮發言人普薩基周四（10日）發聲明指，美國將主辦明年的亞太經濟合作組織（APEC）峰會，並感謝該組織的支持。她表示，美國聚焦在印太地區擴大及深化經濟聯繫，承諾促進區內公平貿易、公開投資和競爭，強調與APEC維持強大可靠的夥伴關係是拜登政府的優先事項。