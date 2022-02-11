內地茶吧推銷神茶　騙款逾1600萬人民幣

江蘇省無錫市公安局近期破獲一宗涉及上海、江蘇、浙江三地的精神傳銷案，有犯罪組織打着茶吧的名義，高價販賣所謂「神茶」、「福米」。案中主要疑犯更涉嫌精神控制 4,000 多人，騙財超過1,600萬元人民幣（約1,990萬港元），姦淫10名婦女、致6人病重死亡。據內媒周四（10日）報道，無錫市公安機關日前已將案件移送檢察機關。

無錫市梁溪區居民張女士於2019 年因患癌導致咳嗽難止，經友人介紹登記加入「心靈茶吧」，聲稱有「神醫」可治其病。加入茶吧後，張女士交了1,200元（約1,490港元）用於「刻功德碑」，神醫便為她開藥方，她服藥後咳嗽真的好了，自此對神醫深信不疑，開始參加各種培訓活動，並每月捐款1,000多元（約1,240港元）資助子虛烏有的「希望小學」。她又交付2萬元跟隨神醫修行，甚至長期購買師父「加持」過的玫瑰酒、竹筒酒等。

去年 7 月心靈茶吧案告破，神醫張某等 7 名主要疑犯被抓獲。警方調查顯示，自 2017 年以來，張某以滬蘇浙12 家心靈茶吧為據點，又在安徽廣德設立兩處「培訓基地」，拉攏、控制的人主要是老年婦女，其中以經濟條件較好的老闆娘和患病婦女居多，大多文化水平不高。

警方又查出，1966年出生的張某原本是一名賣水果的檔販，並沒有醫學背景，其偽造大量證書、虛構眾多銜頭騙取信任。他運用多種手段對受害人洗腦，並通過多種方式詐騙財色。無錫警方查獲的帳簿顯示，張某向信徒推銷「福米」、「能量餐」以及其「加持」過的酒、茶等，在江蘇無錫、蘇州兩地部分受害人中獲利超過444萬元（約551萬港元）。而售價每半公斤100元（約124港元）的「福米」，實際成本僅每半公斤13.88元（約17港元）。