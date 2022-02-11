國務院安委辦下發通知　要求各地嚴打盜採礦產活動

內地傳媒周五（11日）引述應急管理部指，國務院安委辦近日已就嚴厲打擊盜採礦產資源及礦山嚴重違法違規生產建設等行為印發通知，要求各地深刻吸取此前發生的事故案件教訓，進一步規範礦產資源開採秩序、強化安全生產工作。

通知提出，各地要重點排查6類盜採礦產資源的情況，包括無證開採、以探代採、以建代採、不按批准礦種、超出批准礦區範圍等行為；以各種工程建設名義盜採礦產資源的行為；利用合法經營企業廠房、村民住宅院落等場所作為掩護，以暗堡等形式秘密進行盜採礦產資源的行為；擅自啟封已關閉取締礦井、廢棄礦井等盜採礦產資源的行為；在偏遠山區、林區、淺層礦區等特殊區域盜採礦產資源的行為；收購、存放、運輸、加工、銷售盜採礦產品，及為盜採礦產資源提供住所、電力、機械設備等條件的行為。

通知明確，各地對於排查發現的盜採礦產資源行為，要依法從重從快查處；涉嫌犯罪的，移送司法機關追究刑事責任；對盜採礦產資源問題突出的地區，要逐個鄉鎮、逐條山溝展開全覆蓋式排查。各地更要健全完善及時發現和嚴厲打擊盜採礦產資源的長效機制，完善多部門信息共享機制，嚴防漏管失控；同時加強日常巡查，防止死灰復燃。

通知強調了強化追責問責及社會監督，將對各地展開督導檢查，對責任不落實、工作不力的，進行責任倒查；如發現各地政府轄區內出現2處或以上非法煤礦，且當局未採取有效制止措施的，有關線索將被移送紀檢監察機關嚴肅追責問責；如發現公職人員失職瀆職甚至充當「保護傘」的，有關線索將被移送紀檢監察機關嚴肅處理。