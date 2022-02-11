中美前財長對話　籲兩國加強對話合作

中美貿易爭端持續之際，中國財政部前部長樓繼偉與美國財政部前部長亨利‧保爾森一場閉門對談內容，周五（11日）對外公開。樓繼偉與保爾森均認為，面對重重挑戰，中美需要頂住「脫鈎」壓力，加強對話合作。

在「全球財富管理論壇‧上海蘇河灣峰會」上，樓繼偉指出，眼下需要關注的是，一些國家在超寬鬆貨幣政策退出之時，容易產生金融危機。他強調︰「特別是一些國家資產價格到了高位，若財政貨幣政策退出的時機或力度、節奏不當，都很可能觸發危機。」他又認為，此次危機與2008年的金融危機的情況不一樣，一是誘因不同，此次是由新冠疫情引發的，二是現時全球槓桿率高企，能刺激經濟增長的工具已經不多。

至於保爾森則直言，只要有金融系統及金融市場，並且人們可以承受市場恐慌，就會發生金融危機。作為上一次全球金融危機時的美國財長，保爾森提及，經歷2008年的艱難時刻後，他得到一個經驗，就是在即將發生危機時，展開全球協作對解決危機非常有用，「我認為中美兩國在宏觀經濟政策和金融領域進行對話至關重要，在2008年和2009年，我與中國同行精誠合作，扭轉了局面，避免了危機造成更嚴重的影響。」