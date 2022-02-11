警專實習生扮老虎參與護童勤務　掀警界爭論

台灣高雄市警察局前鎮分局草衙派出所10名警員，近日因在除夕夜拍攝「舞獅」賀歲片，被記25次申誡，引發全台警界嘩然。台南市警察局第一分局文化派出所周五（11日）執行護童勤務時，也有警專實習生戴上老虎頭套，在學校門口邊跳舞邊唱《二隻老虎》，惹來警員議論。惟第一分局回應稱，警專實習生是自願以唱歌跳舞宣揚「馬路如虎口」的信息，同時也是希望以兒歌為學童添福喝采。

台媒報道，周五是當地中小學的開學日，台南市警察局16間分別同步啟動「護童專案勤務」。適逢虎年，文化派出所副所長王俊權不但率員前往小學執勤，更讓在該所實習的警專生姚皓鈞、李俊諺兩人戴上自製的老虎頭套，並以《兩隻老虎》律動兒歌跳舞，祝福小朋友「如虎健壯、虎（福）你平安」。

然而，有關宣傳片曝光後，有警員發現，片中其他警員均沒有扮作老虎，懷疑2名實習生是被強迫戴頭套跳舞；也有警員認為，此舉同樣有損警察的形象。不少警員更認為，草衙派出所此前才發生「舞獅」事件，其他派出所應引以為戒，不需要「玩太大」。

第一分局事後回應稱，安全是校方、警方及家長一直以來努力的目標，該些老虎頭套並非只針對此次勤務而採購，而是曾用於多次宣傳活動中；該局又強調，兩名實習生均樂於扮作老虎逗小朋友開心，並無被強迫，兩人事前更曾在派出所內綵排。