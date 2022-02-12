ILO發表年報　斥華限制就業自由

聯合國轄下的國際勞工組織（International Labour Organization，ILO）周五（11日）發表年度報告，就中國新疆地區具歧視性的就業政策表示深切關注，包括工人被剝奪選擇職業的自由。報告要求北京評估、廢除和修改其對新疆少數民族，所進行的限制就業的法律和做法。

報告共長達870頁，由ILC任命由的20名專家組成的委員會，評估各國如何適用各種國際勞工公約。專家們今次評估了國際工會聯合會（International Trade Union Confederation，ITUC）於2020年底，提出的有關新疆維吾爾人和其他少數民族被系統地用於農業強迫勞動的指控，當中提到新疆至少有100萬維吾爾人仍被關押「再教育營」。

專家委員會呼籲，北京應將職業培訓和教育中心的任務，從基於行政拘留的「政治再教育」重新定位，幫助少數群體發展和利用他們的能力，為自己的最大利益和願望尋找適當的工作。同時，專家呼籲中國當局停止要求企業和工會履行「去極端化職責」，並允許他們促進就業機會和平等待遇。

委員會另敦促北京提供更多資料，證明如何保障維族工人權益，包括如何促進維吾爾族和其他少數民族，在新疆以外地方尋求就業機會；並希望北京在今年6月的聯合國年度國際勞工大會期間，在所有成員國前回應報告所提出的疑慮及指控。