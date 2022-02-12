女子吃快餐店外賣　驚見「衞生紙包雞」

內地一名陳姓女子日前到浙江省湖州市安吉縣一間連鎖快餐店，自購外賣返回酒店用餐時，在「雞米花」吃到一片衞生紙，於是向傳媒投訴。涉事快餐店負責人事後稱，翻查閉路電視畫面後未發現任何問題，將與事主聯繫及了解。安吉縣市監局周五（11日）稱，當局已經介入調查，消費者正與涉事快餐店協商處理。

陳女士憶述，他們一行4人周一（7日）晚上到快餐店購買外賣，點了一份套餐，並加點了雪糕及漢堡包，其後返回酒店用餐。她吃「雞米花」時，咬了一口感覺口感粉糯且咬不斷，拿出來一看，才發現包着衞生紙。當時，她立即讓友人拍下畫面，再致電當局投訴，並把有問題的「雞米花」拿回快餐店向店方投訴。當時，店方讓她留下聯繫方式，表明調查後將與她聯繫。

陳女士續指，他們周二（8日）便離開了安吉縣，並把有問題的「雞米花」留在酒店。當天，快餐店負責人聯繫她，沒解釋出現衞生紙的原因，但表明可退款。至周四（10日），再有一位自稱區域經理的負責人聯繫陳女士，向她詳細了解情況，表明將再次回覆。陳女士強調，她主要訴求是查明衞生紙的來源，其次是要求對方依法賠償。內地傳媒記者周五曾多次致電涉事快餐店及該區域經理查詢，惟均未獲回應。