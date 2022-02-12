內地單位鄉鎮工作欠積極　獲頒躺平者獎

躺平主義是近年流行的網絡用語，形容人無欲無求的處事態度。浙江麗水市景寧縣周一（8日）召開全縣工作會議，除給7個單位和鄉鎮頒發「奮鬥者」獎杯外，也同時頒發3個「躺平者」獎。不過有網民認為，躺平不等如不作為，也不犯法，認為官方不應污名化躺平。

據了解，景寧日前推出「景寧躺平者」認定辦法（試行），專門成立了由縣委副書記任組長、紀委書記任常務副組長的認定工作領導小組，重點聚焦推進項目工程和民生實事建設、關係群眾利益、數字化改革、履行法定職責等事項，並釆取向社會公開徵集、專項督查、上級交辦督辦、媒體曝光、群眾舉報等方式收集問題線索。

這次獲獎者分別為縣發改局、標溪鄉、縣自然資源和規劃局自然資源行政執法隊，相關負責人當日上台接過印着「不做躺平者，勇做奮鬥者」的黃色旗幟時，各人均顯得異常尷尬。據悉，縣發改局由於工作推進不力、在重點項目謀劃上不深不透、對下屬企業糧食收儲有限公司疏於管理；標溪鄉因年度綜合考核位居同序列末位，是全縣唯一一個近2年年度綜合考核連續包尾的單位；縣自然資源和規劃局自然資源行政執法隊則因不擔當不作為、推諉扯皮現象，對群眾舉報投訴的土地違法、違章建築問題等相關職責履行不力。

景寧縣紀委監委相關負責人對內媒稱，被認定為「景寧躺平者」的單位和鄉鎮將在有關場合、媒體予以通報曝光，當年度綜合考核予以扣分、取消評優評先資格或暫緩職級晉升等。日後待相關單位和鄉鎮完成整改，經考核達標後，「躺平者」帽子將可摘除。