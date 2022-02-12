內地女子淋浴驚見陌生漢　浴場：是維修工人

浙江寧波市趙女士去年12月到住所附近一家沐浴中心女賓區洗澡時，駭然發現2名男子在對面淋浴間；沐浴中心解釋稱2名男子是修理工人。趙女士事後向法院起訴沐浴中心，要求賠償精神損失。案件日前一審宣判，趙女士獲賠5,000元（人民幣，下同，約6,200港元）。

按該沐浴中心規定，顧客進入淋浴區前，需脫去所有衣服並寄存在儲物櫃。趙女士更衣時，沒看到其他顧客，但當她進入淋浴區洗頭時，抬頭竟發現2名陌生男子先後從對面淋浴間走出來。趙女士頓時驚慌失措，急忙跑出淋浴區並大聲呼叫，浴室工作人員聞聲趕到。趙女士之後當場報警，沐浴中心承認過錯，並解釋當時工人正在進行維修。

趙女士在起訴中表示，事件對其造成極大精神傷害，令她處於精神恍惚狀態，無法正常工作生活，她要求該沐浴中心書面道歉，並賠償精神損失1萬元（約1.24萬港元）。

法院認為，趙女士按該沐浴中心規定程序進入洗浴區，期間沒職員告知女賓區正在維修，亦未設置警示牌等，沐浴中心管理工作極不負責，事後也沒有工作人員及時到場保護，沐浴中心對此存在過錯，且侵害了趙女士的人身權利，沐浴中心應承擔相應責任。至於法院判決沐浴中心對趙女士的賠償金額，則考慮到案發的區域範圍及牽涉影響因素。