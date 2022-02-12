全國首間國家級工藝美術館開幕　展出1298件瑰寶

內媒周五（11日）報道，中國首座國家級工藝美術和非遺展示博物館「中國工藝美術館、中國非物質文化遺產館」日前已開館，預約參觀人潮爆滿。館內共有1,298件瑰寶展出，當中8成展品是首次面向公眾，大部分為中國藝術研究院70年積累的珍藏。

該館位於北京中軸線北延長線上，西側緊鄰奧林匹克森林公園，項目建築面積91,126平方米，總共有6層。其中「中華瑰寶」開館大展共分8個部分，涵蓋工藝美術、古琴、傳統樂器、傳統美術、戲曲等。

「大國匠作」展廳的翡翠「四大國寶」共同亮相最令人矚目，由40多位名揚玉壇、技藝精湛的大師耗時8年共同創作。當中《群芳攬勝》是中國玉器藝術史上最大的花卉作品，這4件國寶也將在新館被永久收藏。

中國藝術研究院音樂研究所副研究員、國家級非物質文化遺產代表性傳承人林晨，介紹「曠古遺音」時，詳細介紹晚唐時期的「枯木龍吟」琴、宋代「鳴鳳」琴等珍品，是31張古琴首次集體亮相。其中唐琴「枯木龍吟」為晚唐斫琴家作品，古琴家汪孟舒於1966年秋送交中國藝術研究院音樂研究所保存，也是研究院的鎮院之寶。