少年偷母親積蓄買遊戲裝備　刑警出手助追回

湖南省長沙市一名12歲少年近日偷走母親11萬元（人民幣‧下同，約13.7萬港元）積蓄，用在4款網絡遊戲的充值上；其母親獲悉後十分震驚，只好向長沙市公安局刑偵支隊第三大隊求助。最終，在該大隊偵查一中隊中隊長李偉幫助下，該位母親成功向其中3間遊戲平台追回9.4萬元（約11.7萬港元）。

內地傳媒周五（11日）報道，該對母子上月22日到市公安局報案，該母親的哭聲吸引了李偉的注意。經了解後得知，原來該名少年上月初以母親的手機上網課時，偷偷在社交平台認識了一名遊戲主播，對方聲稱帶他玩網絡遊戲，卻游說對方在遊戲上充值購買裝備，短短數天內便花光了母親的11萬元積蓄。

該母親哭着告訴李偉，自己是單親媽媽，獨自打工養育兒子十分辛苦，該11萬元自己全部積蓄，如果不找回來，母子兩人連吃飯的錢都不夠了。聽到母親這番話，少年哭着說自己也不想活了。

李偉得悉少年僅12歲後，便建議該母親以監護人的身份直接與遊戲平台交涉，按法例規定，監護人如能證明少年充值時，監護人不在場且不知情，遊戲平台須退還款項。李偉更把自己的聯繫方式交給該對母子，承諾一定盡力向母子兩人提供幫助及支持。

在李偉的指導及幫助下，該母親分別聯繫了4間遊戲平台，其中3間遊戲平台同意退還費用，合共9.4萬元。在此期間，李偉更多次主動聯繫少年，鼓勵他要堅定信心，勇敢面對困難。近日，少年還寫信向李偉致謝，承諾「以後絕對不做對社會不好的事」，又稱「將來也要當一個警察為國家做貢獻」。