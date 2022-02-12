衝卡撞警車　司機被捕後︰判我死刑吧

河北省保定市曲陽縣警方近日晚上查處酒駕時，一名張姓醉酒男子突然駕車衝卡，其後更撞上警車才停下。張男被捕後，更向警員高呼「你們判我死刑吧」，教警員哭笑不得。

內地傳媒周五（11日）報道，警員事發當天在曲陽縣某路段設置檢查點，截查來往車輛的司機是否酒駕；至當晚8時27分左右，一輛紅色私家車駛至檢查點附近時，張男看見交警仍拒不停車，反而加速衝過卡點，警員於是聯繫前方的交警攔截。張男其後看見警車時，便立即減速，但收掣不及撞上警車，導致警車前保險杠損壞。

張男被捕後，警員發現他滿身酒氣，要求他接受酒測，惟遭拒絕，只好將其帶返警局調查。被帶到警局後，張男在交警再三要求下，才接受呼氣式酒精檢測，檢測結果卻高達150mg/100ml，已涉嫌醉駕。當醫護人員準備採血檢測時，張男突然情緒激動，一邊高呼「我就不想過了，你們判我死刑」，一邊躲閃，拒絕抽血。警員見狀，只好將他制服，依法對他強制採血。經抽血檢測，結果達到213.8mg/100ml，達到了醉駕標準。

經調查，張男2019年12月7日因醉駕被捕，其駕駛執照早已被吊銷；他不但無證駕駛，其駕駛的私家車更因多次逾期未審驗，達國家報廢標準。最終，張男因涉嫌危險駕駛罪，已被警方立案偵查。