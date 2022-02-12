美公布印太戰略報告　支持台灣加強自衞能力

美國白宮周五（11日）公布印太戰略報告，亦是總統拜登任內的第一份區域戰略報告。報告指，美國將與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣提升自我防衞能力。同時，美方將捍衞其利益應對中國大陸的軍事擴張，繼續威嚇包括台灣海峽在內的軍事侵略。

報告指出，印太地區面臨愈來愈嚴峻的挑戰，尤其是中國大陸正結合經濟、外交、軍事與技術實力，在印太地區尋求勢力，包括對澳洲實施經濟脅迫、印度邊境衝突，以及對台灣施壓等，以助其成為全球最具影響力的大國。

報告認為，未來10年將決定中國大陸是否能成功改變有利印太地區和全球的規則與規範，美方希望塑造得以運作的戰略環境，在全球建立有利美國及其盟友與夥伴，在具共同利益與價值觀的影響力下與中國大陸競爭。

美國在印太戰略報告又設定5個目標，包括推進自由開放印太地區、在區域內外建立聯繫、推、加強印太安全等。當中提到美國將和區域內外夥伴維護台海和平穩定，支持台灣的自我防衛能力，以確保台灣能依循其意志與最大利益決定未來環境。

另外，美國將捍衛其利益，威嚇對美國與其盟友和夥伴，包括台灣海峽在內的軍事侵略，並透過發展新能力、作戰概念、軍事活動與國防工業倡議促進區域安全。