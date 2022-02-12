陳小江任中央統戰部常務副部長　接替張裔炯

陳小江出任中央統戰部分管日常工作的副部長。

中央統戰部官網「領導之窗」欄目顯示，中央統戰部副部長，國家民族事務委員會主任、黨組書記陳小江，已升任中央統戰部分管日常工作的常務副部長，接替卸任的張裔炯，並繼續兼任國家民族事務委員會主任、黨組書記。

官方資料顯示，現年59歲的陳小江是浙江龍游人，1980年至1984年在武漢水利電力學院（後併入武漢大學）電力工程系電力系統及其自動化專業學習，曾在中國電力報社、中國水利電力報社和中國水利報社工作，並歷任水利部直屬機關黨委常務副書記，水利部辦公廳主任，水利部黨組成員兼辦公廳主任，黃河水利委員會主任、黨組書記等職務。

陳小江於2015年進入中央紀委，任宣傳部部長（副部長級）；於2016年轉任遼寧省委常委、省紀委書記；2017年任監察部副部長，同年10月當選為十九屆中央紀委副書記；2018年在國家監察體制改革完成後，他繼續擔任中央紀委副書記、國家監委副主任。至2020年12月，他開始出任中央統戰部副部長，國家民委主任、黨組書記。

現年66歲的張裔炯是上海市人，曾任青海省委常委、西寧市委書記，西藏自治區黨委副書記、政法委書記，江西省委副書記，江西省政協主席等職務。他由2012年開始擔任中央統戰部副部長，負責主持常務工作，屬正部長級，至近日卸任。