陸籲旅烏公民關注局勢　台促僑民盡快離開

烏克蘭與俄羅斯邊境局勢一觸即發，多國調升對烏旅警，甚至呼籲當地的僑胞立即撤離。中國大陸駐烏克蘭使館周五（11日）發布訊息，提到烏俄局勢出現各種說法，目前僅提醒旅烏中國公民密切關注當地局勢。台灣的外交部周六（12日）則呼籲民眾避免赴烏，並建議在當地的僑民盡快離開。

大陸駐烏克蘭使館表示，烏俄當前緊張關係局勢引發多方關注，出現了各種說法，相互之間不盡一致；又指烏克蘭的新冠疫情近來日趨嚴峻，已發生多宗大陸在烏公民染疫或回國確診事件。使館提醒在烏大陸公民，密切關注當地局勢變化，增強防範意識；同時堅持做好疫情防護，特別是不能放鬆對年幼兒童的保護措施，乘搭飛機途中不要脫下口罩。

台灣的外交部表示，台灣政府重申並呼籲各方尊重烏克蘭的主權獨立及領土完整，反對以武力片面改變現狀，呼籲各當事國持續透過和平、理性的對話方式解決歧見及爭端，共同努力維繫區域與全球的和平穩定，及以規則為基礎的國際秩序。台外交部指出，因應烏俄局勢緊張且可能繼續升溫，呼籲民眾避免前往烏克蘭，同時建議目前在烏克蘭境內留學及工作的約25名台灣僑民，盡快離開當地。