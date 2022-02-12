深圳首披露案例　8人騙719萬人民幣生育津貼

廣東省深圳市醫療保障局為充分發揮震懾與警示作用，打擊欺詐騙取醫療保障基金的違法行為，專門設立「曝光台」，定期披露典型案件。當局於周五（11日）發布第一批案件，其中8人涉嫌通過成立公司虛構勞動關係，騙取719萬元（人民幣，下同，約882萬港元）生育津貼。

深圳市醫療保障局去年6月調查發現，張某霞、張某良、張某輝等人在2017年6月至去年5月期間，涉嫌通過成立或控制深圳市臻格設計有限公司、深圳市翔龍設計有限公司、芊芷（深圳）設計有限公司等38間企業，虛構勞動關係騙取719萬元生育津貼。公安機關刑事接手立案偵查，抓獲8名疑犯，後經檢察機關審查批准，4人被逮捕，4人被採取其他強制措施。

此外，深圳市康祿硒紡織品有限公司在2017年6月至2018年4月期間，涉嫌以欺詐、偽造證明材料或其他手段騙取54萬元（約66萬港元）生育津貼，公安機關刑事立案偵查，並全數追回款項。深圳市坪山區毛毛蟲商店與福田區盛天下電腦軟件工作室，分別於2018年9月至2019年9月及去年1至3月期間，騙取26萬元（約32萬港元）及37萬元（約45萬港元）生育津貼，其後亦已全部追回。