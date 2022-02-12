王毅與荷蘭副首相通電話　冀中歐堅持對話合作

中國國務委員兼外交部長王毅於周五（11日）應約，與荷蘭新任副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）通電話。王毅表示，中歐應堅持全面戰略夥伴關係定位，堅持對話合作的主導面，確保在正確軌道上健康穩定發展關係。

王毅祝賀胡克斯特拉上月開始履新，表示荷蘭是中國在歐洲的重要合作夥伴，高度重視發展兩國關係，荷蘭成為繼德國後中國在歐盟第二個千億美元級貿易夥伴，充分體現兩國合作的巨大潛力。中方支持成立中荷企業家委員會，並希望荷方積極支持並參與中方提出的全球發展倡議和《全球數據安全倡議》，共促世界可持續發展。他又指，中國和歐盟有廣泛共同利益，希望荷方發揮積極正面作用，為中歐關係注入更多穩定性和更大活力。

胡克斯特拉強調，荷方高度重視兩國建交50周年為荷中關係發展帶來的新機遇，願加強雙方各層級交往，深化在經貿、科技、體育和國際事務上的合作，不斷拓展雙邊關係的深度和廣度。荷方支持歐中加強對話交流，妥善處理分歧，共同應對疫情、氣候變化等全球性挑戰。雙方亦就共同關心的國際和地區問題交換意見。