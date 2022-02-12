國家糧食局前副局長徐鳴　涉受賄被逮捕

最高人民檢察院周六（12日）消息指，前國家糧食局黨組成員、副局長徐鳴涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，移送檢察機關審查起訴。最高檢日前以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對他作出逮捕決定，正進一步辦理此案。

中央紀委國家監委上月通報對徐鳴嚴重違紀違法問題立案審查調查，指他妄議黨中央大政方針，熱衷迷信活動，違規收受私營企業主財物，違規出入私人會所並接受宴請；不按規定報告個人有關事項；利用職務影響為其子經營活動謀取利益；把公權力當作攫取私利的工具，大搞權力尋租，利用職務便利和影響力為他人在企業經營、項目承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

徐鳴的行為被指違反黨紀，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、利用影響力受賄犯罪，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。上月經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予他開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一併移送。

現年64歲的徐鳴是安徽鳳陽人，1975年12月參加工作，1977年12月加入中國共產黨。他曾任解放軍59322部隊戰士、參謀、副指導員、總後工程建築一總隊勞資處參謀，國務院經貿辦對外經濟合作司綜合處副處長，國家經貿委外經貿司、外經司外資處處長，商務部市場體系建設司司長、政策研究室主任，重慶市委常委、秘書長等職務。他於2013年3月至2018年3月期間任國家糧食局副局長，獲保留副部長級待遇。