內地擬制訂管理辦法　應對外來入侵物種危害

內媒周六（12日）報道，農業農村部起草《外來入侵物種管理辦法（徵求意見稿）》（下稱《辦法》），向社會公開徵求意見，以防範和應對外來入侵物種危害，保障農林牧漁業可持續發展，保護生物多樣性。

當中提出，縣級以上地方人民政府負責其行政區域外來入侵物種的防控工作，組織、協調、督促有關部門履行外來入侵物種防控管理職責。若因品種培育等特殊需要從境外引進農作物和林草種子苗木、水產苗種等外來物種，應依據審批權限向省級以上人民政府農業農村、林業草原主管部門和海關辦理進口審批與檢疫審批。

《辦法》擬規定，任何單位和個人未經批准，不得擅自引進、釋放或丟棄外來物種，違規者將依法受罰。海關如在通關環節查獲非法引進外來物種，會依據有關法律、行政法規處理，依法把涉嫌犯罪者移送司法機關追究刑事責任。相關部門同時建立外來入侵物種監測制度，構建全國監測網絡並設立站點。

外來物種是指在中國境內無天然分布，經自然或人為途徑傳入的物種，以及該物種所有可能存活和繁殖的部分，包括種子和其他繁殖體。外來入侵物種則指傳入定殖並對生態系統、生境、物種帶來威脅或危害，影響中國生態環境、損害農林牧漁業可持續發展和生物多樣性的外來物種。