歐盟向世貿告大陸脅迫立陶宛　台要求參與

立陶宛去年批准台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，繼而遭中國大陸在外交及經貿上強力施壓報復，歐盟上月就相關經濟脅迫向世界貿易組織提告。繼美國、英國、澳洲和加拿大表態支持立陶宛外，世貿周五（11日）公布日本及台灣也要求加入諮商，除台灣外其他均為七大工業國集團成員。

台媒指，台灣常駐世貿代表團在本周初向世貿提交文件，表明台灣、澎湖、金門和馬祖的獨立關稅區在今次事件中，也具有重大的實質貿易利益，因大陸海關未能或不為立陶宛相關貨物清關，除威脅歐盟對內及對外的供應鏈，亦影響台灣對外貿易。歐盟近日表示，即使有證據顯示大陸違反世貿規則，但歐盟仍將繼續尋求外交解決方案，因對方是歐盟的重要夥伴。

歐盟於上月27日向世貿對大陸提訴，強調大陸對立陶宛採取的歧視性貿易已影響整個歐盟供應鏈。世貿上月31日正式通知成員國，雙方將有60天時間先透過諮商解決，若不果，屆時歐盟可請求成立爭端解決小組。但在諮商階段大陸可拒絕其他國家或地區加入，進入第二階段成立小組解決爭端，第三方成員國則有權參與。