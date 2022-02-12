中學教師跳樓自殺　傳生前遭上司當眾掌摑

上海市第一中學教師曹哲銘，近日從寓所跳樓自殺身亡。家屬指控死者生前曾遭學校一名領導當眾掌摑，並受到不公正對待，引起輿論關注。涉事中學周六（12日）表示，對事件深感哀痛，已成立調查組查明真相。

據曹哲銘的父親憶述，兒子是在周三（9日）清晨6時半自殺。父親形容，兒子生前活潑開朗、陽光樂觀，惟自從2019年8月進入上海市第一中學工作後，便因在學校受到一些不公平待遇而感到糾結。其中影響兒子的是2021年6月中考監考期間，被巡考的辦公室主任當眾掌摑。

死者父親指，兒子遭掌摑後曾向他及妻子訴苦，但沒有說明遭掌摑的具體原因。兒子其後曾和領導、同事談及事件，此後半年一直在糾結。有內媒引述知情人士指，目前靜安區公安局已介入調查，但學校和教育局一直沒有對家屬有具體表示。

涉事中學周六發布情況說明指，學校事後已及時與家屬進行溝通表達痛悼之情，並積極配合處理善後事宜。對於家屬指曹哲銘老師被領導掌摑，並由此引發心理疾患的事宜，校方將着手對學校網絡管理員、當事教師、同考場監考教師等相關人員進行問詢，並配合警方積極展開工作。