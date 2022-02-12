深圳增4跨境貨車司機染疫　1名內地接駁司機中招

廣東省深圳市人民政府口岸辦公室周六（12日）通報，口岸當天經檢測再發現4名跨境貨車司機確診新冠肺炎，令跨境貨車司機染疫患者總數由上周五（4日）計起增至17人。另外，深圳市衞健委周六通報，新增一名香港跨境貨車內地接駁司機染疫。

深圳市口岸辦公室指，4名染疫跨境貨車司機分別有兩人姓何、其餘姓麥及姓姚，均為男性。其中一名何姓男子及麥男分別於周五（11日）下午5時26分及周六早上07時53分，自深圳灣口岸入境閉環經皇崗口岸返港，經檢測證實染疫。

至於另外一名何姓男子及姚男則分別於周六凌晨1時46分及早上8時35分，自深圳灣口岸入境閉環返港，經檢測顯示染疫。當局已把上述有關情況已通報香港相關部門，各名司機所到場所已完成消毒，有關密切接觸者已按要求落實管控。

此外，深圳市衞健委指，新確診的香港跨境貨車內地接駁司機為一名35歲男性，其深圳市居住地址為羅湖區黃貝街道向西華僑新村，而東莞市居住地址為東莞塘廈林村躲仔嶺六巷。患者本月5日復工，至周五檢測時初步染疫，周六凌晨經深圳市疾控中心證實確診，已轉送至深圳市第三人民醫院應急院區隔離治療。