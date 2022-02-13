虎年茅台酒價腰斬　黃牛黨拒收憂虧損

內地白酒炒風難遏，其中貴州茅台酒去年底推出的虎年生肖酒，今年初便炒至每瓶8,000元（人民幣，下同，約9,820港元）以上。不過農曆新年假期一過去，生肖酒價格便大幅度回落，目前已跌至約4,680元（約5,744港元）。部分黃牛黨暫時拒收相關酒類，直言行情不穩定，憂慮虧損。

內媒上周五（11日）向多間茅台酒經銷商，查詢購買虎年生肖酒時，均獲悉可隨時取貨。有經銷商指出，農曆新年是酒類產品的傳統銷售旺季，再加上生肖酒是茅台的新款，其價格肯定會被炒高。不過報道指出，目前生肖酒的零售價格仍然過高，對比其指導價格僅為每瓶2,499元（約3,067港元）。

由於虎年生肖酒價格急跌，部分黃牛黨目前拒絕回收，更直言今年行情不佳，預料價格可能再跌。有黃牛黨對比去年分析，當時新推出牛年生肖酒時，最初價格同樣被炒至每瓶8,000元以上，惟現時已跌回每瓶約3,500元（約4,296港元）。他預計半年後，虎年生肖酒的價格會回落到正常價位。

白酒行業分析師蔡學飛同樣認為，虎年生肖酒價格驟跌主要是由於前期市場過熱，導致價格畸高，且渠道商對於未來茅台消費更加謹慎等綜合原因導致。然而他指出，茅台生肖酒目前仍然供不應求，所以估計即使未來生肖酒價格繼續回落，亦不會遠低於目前市場水平。