外賣員遭狗咬傷再氣暈　法院判狗主賠償

上海市浦東新區一名男子早年送外賣訂單時，被客戶飼養的狗咬傷大腿，對方只願支付800元（人民幣，下同，約980港元），更稱因工作忙碌無法陪同事主就醫，讓本患有高血壓的事主氣得當場暈倒在地，幸送院搶救後無大礙。男子事後告上法庭，上海浦東新區人民法院上周五（11日）勒令涉事客戶賠償3,800元（約4,700港元）。

事發於2019年8月14日，外賣員小張到達客戶趙女的家門時，被未拴繩的寵物犬咬傷。小張一共向趙女索償搶救費、狂犬病疫苗費、交通費以及誤工費4項損失。趙女在庭上稱，曾在案發後表明願意賠償疫苗費用，認為對方沒自我防衞亦應負一定責任，更指對方暈倒皆因其本身患病、情緒失控及天氣炎熱造成，她不應承擔該部分費用，而其他費用的金額亦不合理。

法院經審理後指，小張被狗咬傷後產生恐懼致其情緒激動，暈倒屬正常身體反應，且趙女賠償金額不足以支付疫苗全費，但考慮到搶救費與小張被狗咬傷並無直接關係，故酌情判處趙女支付一半搶救費、部分交通費和誤工費以及全額狂犬病疫苗費。