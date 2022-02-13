內地玫瑰按年貴一倍　疫情天氣累供應

情人節臨近，鮮花價格水漲船高。有內地花店東主上周五（11日）表示，受新冠肺炎疫情和陰雨天氣影響，原產自雲南省昆明市的單頭玫瑰，每束20支價格已飆漲至120元（人民幣，下同，約147港元），按年貴一倍。

來自廣東省東莞市的花店老闆劉女士，上周五一早就前往全國最大花卉集散地——廣州市嶺南花卉市場，希望趁情人節前補貨。她表示，「（玫瑰）真是一天一個價，昨天本地的多頭玫瑰還是85元（約104港元）一束，今天就已經漲到了90元（約110港元）」。有行家更形容，近幾天玫瑰花價如同坐上「宇宙飛船」。

部分花卉攤主分析，由於雲南省玫瑰佔全國玫瑰鮮切花產量約七成，惟今年雲南省昆明市陰雨天氣較多，影響鮮花種植，便導致玫瑰產量下降；再加上臨近節日，鮮花需求量變化快，玫瑰價格也隨之走高。另一方面受疫情影響，花農種植鮮花的數量有所減少，防疫措施亦影響鮮花運輸時間，才造成玫瑰供不應求。

有商戶預計，今年99朵玫瑰的零售價將超過1,000元（約1,227港元），較去年的約700元（約859港元）升超過四成。不過，不少花卉攤主憂慮節日氣氛低迷和銷情不佳，均選擇謹慎入貨。以攤主吳女士為例，她往年節日她入貨約420束玫瑰，今年則大減至約210束。吳女士認為，「貴也是有人買，只是買的人少了。雖然是賺少了點，但也要維持客源」。