葫蘆島本土新冠累計43宗　政府籲市民留家

內地周日（13日）公布前一日新增67宗新冠肺炎確診病例，分別為28宗本土和39宗境外輸入。新增本土病例分別來自5省區市，其中廣西報告13宗最多，其次為遼寧11宗，雲南2宗，天津、廣東各1宗。遼寧省葫蘆島市疫情加劇，上周六（12日）要求全市市民盡量不出市、居家不出外。

遼寧新增本土確診病例全部來自葫蘆島市，其中綏中縣10宗、興城市溫泉街道首陽社區1宗。當地周日上午召開疫情發布會，市疾控中心副主任劉文寶表示，自上周二（8日）綏中縣最先出現疫情以來，該市累計確診43宗。通過流行病學調查，基本摸清傳播鏈，本次疫情由外地返鄉者輸入。病例多為親屬、鄰居和朋友關係，因假日走訪親友和聚餐原因感染。

葫蘆島市交通運輸局副局長董萬忠在記者會稱，綏中爆發疫情後，全市14個高速公路收費站和6個火車站已增加入口管控點，國省幹線疫情管控點增至17個，並全面管控進出該市的通道。目前綏中縣巴士、的士全部停運；暫停開往綏中縣的客運班線和旅遊包車及市際客運班線；部分縣（市）暫停縣際班車；旅遊包車省外中高風險省份、地區全部停開，出市旅遊包車司機和乘客需全部持有24小時核酸檢測無感染證明。

前一日內地新增境外輸入病例分別為廣東19宗，上海9宗，廣西5宗，北京2宗，浙江、福建、山東和四川各1宗；新增無症狀感染者34宗，除雲南1宗本土個案，其餘33宗為境外輸入。至今內地累計106,930人確診，當中4,636人病亡。