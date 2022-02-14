商業軟件監察員工上網　分析離職傾向

內地近日網傳，有知名企業使用軟件收集員工上網數據，監察員工瀏覽求職網站、投遞履歷表情況、甚至記錄網上聊天內容，藉以分析員工離職傾向；引起數據安全疑慮。研發軟件的一間深圳市企業上周六（12日）承認提供服務，並強調產品經過公安備案，合法存在。

據網傳的「行為感知系統」軟件管理介面顯示，系統可清楚記錄一名鞠姓員工曾瀏覽求職網站23次、投遞履歷表9次、發送含關鍵詞的聊天記錄254條。內媒向軟件研發商深信服查詢後，一名李姓銷售人員更直接提供旗下產品相關介面。對方介紹指，產品管理者可以在特定時間內，查看期間瀏覽招聘網站的用戶、訪問時長、訪問次數等。

李介紹，若僱主需分析員工離職風險，可考慮購買「上網行為管理系統」軟件。假設該公司使用100M寬頻，需要監測200個電子設備，購買軟件3年的費用則為4萬元（人民幣，下同，約4.91萬港元）。至於網傳的行為感知系統功能更強，且可以分析預知更多風險，例如員工上傳公司的機密文件等。若把上述兩套系統配合使用，費用則為10多萬元（約12萬港元），甚至數十萬元。

深信服銷售人員稱，內地的大公司或多或少都有使用相關產品，只是產品型號可能不太相同，「每個城市的企事業單位都一定會有深信服的設備」。深信服一般都會建議客戶向員工交代監察情況，以保障員工知情權。不過銷售人員承認，僱主為了監察效果更佳肯定不會向員工交代。