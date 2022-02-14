女市委書記會議曬60頁簡報　批幹部甘於躺平

繼浙江麗水有地方單位及鄉鎮因工作不作為被授願「躺平者」獎，安徽黃山市近日舉行工作會議時，該市市委書記特別製作60頁簡報（powerpoint），分析幹部隊伍能力作風，批評有幹部「甘於躺平」。

據內媒報道，凌雲於上周四（10日）在「全市改進工作作風為民辦實事為企優環境大會」上講話時，通過簡報方式，以數據對比和圖表分析進行分析。談到突出問題時，她指某些幹部標準不高、擔當不夠、服務不優、效率不快、工作不實、狀態不佳。另有幹部「思想不夠解放，小富即安、小進即滿，甚至甘於躺平」，也有「不溫不火、不緊不慢，企業和群眾心急如焚，他卻慢慢悠悠」，有的「官氣太重、暮氣沉沉，守攤子、混日子，等文件政策、等組織安排，甚至等轉崗、等退休」。

報道稱，凌雲已非第一次採用簡報方式開會。今年1月4日，黃山市委七屆二次全會舉行，凌雲講話時現場共播放了45頁簡報。據悉，凌雲是安徽省唯一的女市委書記。1964年出生的她，安徽肥東人，於安徽大學經濟系國民經濟計劃及管理專業本科畢業，具廈門大學財政金融系財政學專業研究生，經濟學碩士學歷。