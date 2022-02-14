八旬翁飛機上骾喉險死　機組迅速反應救回一命

南方航空一航班上周五（11日）從上海浦東飛往台灣台北途中，一名年屆83歲的旅客陳老先生不慎骾喉，呼吸微弱，情況危急。據報機艙服務員協助機上醫生進行急救，同時機組迅速決策折返浦東機場。最終老人及時送院，經搶救後轉危為安。

據南航當值主任乘務長蔣菲菲稱，陳老先生曾患腦梗，全身無法移動，只能乘坐輪椅，且只有一名老伴同行。航班起飛不久，蔣菲菲端了一杯熱牛奶到老人座位旁，卻發現他面色蒼白，似乎有點翻白眼的症狀。經檢查，發現老人口腔內有食物沒咽下。此時，另外2名乘務員和乘務長趕到，扶住老人身體往前傾，並連續拍打其背部。老人雖然吐出了殘留食物，但情況未明顯好轉。

幸好機上一名旅客是醫生，立即上前替老人檢查，並立即實施心肺復甦急救。陳老先生其後恢復了微弱的呼吸，機組人員於是將機上備用的氧氣瓶供其吸氧，並蓋上毛氈保暖。由於老人曾患腦梗，一名乘務員便在醫生指導下，雙膝跪地支撐着老人的頭部直至下機。之後蔣菲菲將情況報告機長，機長決策返航，並提前聯絡機場救護。

當飛機降落後，蔣菲菲又立即替老人聯絡了遠在台北的家屬，而航空公司地勤工作人員和機場急救人員已提前到達，在觀察老人的情況後，立即安排救護車將他送往就近醫院搶救，陳老先生最終脫離危險。