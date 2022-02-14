內地昨增84宗本土新冠　葫蘆島確診者涉播疫受查

國家衞健委周一（14日）公布內地前一日新增84宗新冠肺炎確診病例，分別為26宗本土和58宗境外輸入。當中以遼寧省葫蘆島市單日新增18宗病例最多，而天津公安局於周日（13日）對一名來自葫蘆島市的新冠患者，以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

內地新增本土確診病例除來自遼寧葫蘆島市，廣西百色市有6宗、廣東深圳市和雲南文山壯族苗族自治州各1宗。新增境外輸入病例分別為廣東27宗、山東14宗、上海8宗、福建5宗、遼寧2宗、河南及四川各1宗。另新增無症狀感染病例39宗，其中8宗本土病例分別由雲南、黑龍江和廣東報告，其餘31宗為境外輸入。至今內地累計107,014人確診，當中4,636人病亡。

本月8日，天津市疫情防控指揮部列遼寧省葫蘆島市綏中縣為排查重點地區，而自上月29日起，任何人抵津前14日內有綏中縣旅居史，抵津後需實施14天居家集中管理。市民王某某於本月6日由綏中縣返津後未向社區及工作單位報備，同月9日出現頭暈、乏力等症狀，其後仍然外出到飯店、超市、藥房等場所。2月11日晚，西青區疫情防控指揮部根據大數據將王某某納入居家隔離管理，翌日經核酸檢測發現他染疫。

天津市公安局西青分局周日表示，王某某明知自己來自疫區且出現新冠症狀卻未向單位報備，且多次出入公共場所，造成疫情傳播的重大隱患。西青分局准王某某取保候審，並依法追究其法律責任。