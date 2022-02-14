傳CPTPP周四開會　討論陸台入會申請

台媒周一（14日）報道，有傳《跨太平洋夥伴全面進步協定》將於周四（17日）視訊召開執委會，討論台灣、中國大陸、厄瓜多爾的入會申請。行政院政務委員鄧振中周日（13日）指CPTPP未對外宣布開會時間及議程，暫無法確認消息，台方能做的是準備好自己，持續爭取會員國支持。

鄧振中說，無論CPTPP是否開會，台灣一直爭取會員國支持。行政院發言人羅秉成表示，爭取加入CPTPP是台灣當前重要的經貿政策，政府密切注意進展。中華經濟研究院副執行長李淳則說，若真的本月召開執委會，應該主要是處理英國申請，如果順帶討論陸台和厄瓜多爾的入會申請也很合理。

李淳指出，陸台和厄瓜多爾的申請處於很初期階段，CPTPP鼓勵有意加入的經濟體與各締約方諮商，解決對相關領域的問題或關切，這是為甚麼台灣現在要處理日本福島食品問題，時間點上明顯是配合CPTPP的進展。他稱，對台灣而言最大問題是「大陸因素」，假設陸方在會上透過代理人主張因政治問題應先擱置台灣入會案，關鍵就在日本、澳洲如何回應。