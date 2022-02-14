華企擬購澳洲稀土公司　掌握全球供應

中國企業盛和資源日前宣布，計劃收購澳洲上市稀土公司Peak Rare Earths Limited（簡稱PEK）的股權。澳洲媒體周一（14日）報道，如果成功收購，中國將進一步掌握全球稀土供應的命脈。

盛和資源（新加坡）有限公司上周五（11日）表示，計劃購入私募股權基金Appian Capital所持有的上述澳洲稀土公司19.9%股權，獲得該公司董事會一致贊成，收購金額合計約3,925萬澳元（約2.18億港元）。報道指出，如按照盛和資源的出價進行交易，PEK的市值將接近1.96億澳元（約10.9億港元），較該公司在上周五收市時的市值高出逾24%。

PEK總部位於西澳省珀斯，目前的業務範圍包括坦桑尼亞的恩拉（Ngualla）礦區稀土開採計劃，並計劃在英國北約克郡米德爾斯伯勒（Middlesbrough）興建稀土精煉廠，處理恩拉礦區的稀土等。澳媒指，在全球17種稀土元素中，80%產量來自中國，加上中國政府規定中國稀土開採與精煉企業的生產上限，從而對稀土價格掌有巨大影響力。