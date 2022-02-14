台今增4宗本土新冠　擬縮短入境居家檢疫

台灣周一（14日）公布新增4宗新冠肺炎本土確診個案，另增50宗境外輸入病例，無新增死亡個案。本土個案分布為高雄市3宗、苗栗縣1宗，輸入個案包括兩名自香港入境的未滿10歲男童和30多歲女子，均為台灣戶籍。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，本土個案包括2男2女，年齡介乎20多歲至50多歲。高雄市患者是鳳山區一對母子，其中母親離境前檢測確診，篩查後發現兒子同樣中招，二人感染源頭未明。其餘1名患者來自三民區，在鳳山紅茶牛奶店工作，感染源頭同樣未明。苗栗縣患者是竹南市場的攤販，初步推斷與高雄市沙石場群組有關。

新增境外輸入個案包括24男25女、1人性別仍在調查，年齡介乎未滿5歲至60多歲，分別自美國、香港、英國、日本、德國、加拿大、柬埔寨、澳洲、印尼、哈薩克、法國、瑞典入境，其中美國以16宗佔最多，有18人的入境地仍在調查。台灣至今累計19,621宗確診，當中851人死亡。

指揮中心表示，由於農曆新年期間台灣本土疫情穩定可控，當局計劃放寬入境檢疫措施，包括縮短居家檢疫天數為10天，並於檢疫期滿後進行7天自主健康管理。