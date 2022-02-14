靠民間借貸牟利　工行分行前副行長雙開

遼寧省紀委監委周一（14日）通報，中國工商銀行股份有限公司遼寧省分行副行長、黨委委員王中印因涉嫌受賄犯罪、濫用職權犯罪，決定給予其開除黨籍及公職處分，並收繳其違紀違法所得，移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

調查指，王中印對抗組織審查，違規收受禮品禮金，違規借用管理和服務對象車輛，接受可能影響公務的宴請；不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作為他人牟取利益，通過民間借貸等金融活動獲利，違規佔用原單位用房供個人使用；干預和插手下級行社貸款業務；利用職務、職權、地位便利，在職務調整、銀行貸款辦理等事項為他人牟取利益並非法收受財物，濫用職權造成公共財產重大損失。

王中印現年59歲，1987年8月入黨，持學士學位，是高級經濟師，早年在中國人民銀行阜新市支行清河門辦事處任職，1992年進入中國工商銀行工作，歷任阜新市分行行長、黨委書記，遼寧省分行營業部總經理、黨委書記，分行副行長、黨委委員等職。其2013年改任遼寧省農村信用社聯合社黨委書記、理事長，直至去年4月被免職。