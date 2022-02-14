深圳今增12跨境貨車司機染疫　文錦渡僅限供港鮮活貨物運輸

廣東省深圳市人民政府口岸辦公室周一（14日）通報，口岸當天經檢測再發現12名跨境貨車司機確診新冠肺炎，令跨境貨車司機染疫患者總數由本月4日計起增至35人。自周一凌晨零時起，文錦渡口岸僅用於供港鮮活類貨物跨境車輛出入境。

深圳市口岸辦公室指，新增的染疫跨境貨車司機分別姓姚、蔡、郭、嚴、吳、邱、朱、楊、李、劉、陳及利，均為男性。大部分人自深圳灣口岸入境閉環返港，過關時間介乎周日下午3時8分至周一上午9時47分。而蔡男於周日（13日）下午4時47分，自文錦渡口岸入境閉環返港；李男則於周一早上8時58分自蓮塘口岸入境閉環返港，經檢測證實染疫。

深圳市當局已把有關情況通報香港相關部門，上述司機所到場所已完成消毒，有關密切接觸者亦按要求落實管控。

深圳市口岸辦公室同日公告稱，由於目前香港疫情形勢嚴峻複雜，為滿足香港市民日常生活需要，保障供港鮮活類貨物跨境車輛正常通關，經深港兩地溝通協商，調整文錦渡口岸貨檢功能。疫情期間，運輸其他貨物的跨境車輛須從其他口岸通行。對於不遵守疫情防控規定的人員，當局將視情節取消跨境運輸豁免資格。