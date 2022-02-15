政府臨時工遇上級暗訪　疑因直言遭辭退

貴州省貴陽市國家高新技術產業開發區的臨時工方明（化名），去年接待暗訪紀委部門期間，因直言辦理手續不能一天內完成，被指對單位造成負面影響，遭高新區紀工委誡勉談話，其後被辭退。方明已向貴陽市申請勞動仲裁，案件周二（15日）開庭。

現年31歲的方明憶述，他前年4月被調派至高新區行政審批局工商登記處室工作，此後一年間服務過千企業，且未曾被投訴。然而到去年7月，貴陽市營商辦督查組派人到高新區政務大廳暗訪，並向臨時負責接待的方明查詢，如何在旁邊的觀山湖區開辦企業相關事宜。

期間，當暗訪人員問及「一般多少個工作天辦得下來」時，方明曾表示「一般兩三天吧」。到8月，貴陽市政府公布暗訪情況，會上播出方明遭遇暗訪的片段，並通報批評高新區的政務大廳工作人員時有時無，以及無法在一個工作天內完成開辦企業手續，違反相關政策。

據方明所知，由於高新區的行政職能和其他區縣有所區別，民眾開辦企業要分別到白雲區和貴陽市辦理所需文件，所以按照正常手續難以在一天內開辦企業。然而，高新區紀工委否定方明的說法。高新區黨政辦職員解釋，只要民眾提交資料齊全，在高新區就能一天辦結；「至於你把東西拿給民眾，他要去觀山湖區或白雲區辦理社保，那是民眾去跑的事情，就不再是你（窗口服務人員）的事情了」。

遭通報批評後，方明便受到高新區各級領導多次責備，並被要求撰寫檢討書。同年9月23日，高新區紀工委再次約談方明，公開通報給予方明誡勉，並扣除其被問責當月績效。正當方明以為事情告一段落時，方明翌日被上級當面口頭告知，因被紀工委誡勉談話，區人事組織部已決定給予其辭退處分，要求方明交接工作後離開。

方明對此深感委屈，並前往市級部門申訴。高新區黨政辦一名領導堅稱，她曾反覆向區政府強調不能辭退相關責任人。不過，高新區周一（14日）通報指摘，方明接待民眾時忽略區內可以全省通辦手續，反而讓民眾自行到鄰區辦理業務，足見方明不能勝任工作，強調辭退做法恰當。高新區將依法參與方明提出的勞動仲裁，嚴格執行仲裁結果。