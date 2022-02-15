內地耕地面積正減少　局部品質變差

內媒周一（14日）引述全國人大農業與農村委員會、農業大學等調查指，內地耕地面積正在減少，且局部品質亦在變差。目前內地有19.18億畝耕地，以現時的速度減少，預料10年後突破按照配合經濟發展、人口狀況及糧食單產而釐定的18億畝「耕地紅線」。

農業大學土地科學與技術學院副院長朱道林指出，2009年至2019年間，內地每年平均淨減少1,100萬畝耕地，跌幅較以往更多，現有耕地當中，真正種糧的佔約七成，其餘為經濟作物、園地、林地等。早前已有研究指出，部分耕地每畝淨收益僅34人民幣（約42港元），令經營戶被迫改變耕地至其他農業用途，出現非糧化的趨勢，朱道林亦坦言「在現有糧價水準下，種糧並不掙錢」。

報道又指出，耕地減少主要因為違規用地問題，例如鐵路、公路旁佔用耕地建設超出標準的綠化帶，擅自佔用永久基本農田挖湖造景及人造濕地，進一步縮少耕地的空間。中國工程院院士唐華俊指，將內地耕地依品質高低劃分為1至10級，平均等級僅得4.76，1至3級耕地僅得31%，中低產田1佔三分之二以上。

此外，獲譽為世界三大黑土區之一的東北黑土區，供應全國逾四分一糧食，惟黑土退化問題嚴峻，耕層持續變薄，部分耕地有機物質含量已比開墾之初大幅下降。而在改革開放超過40年期間，工業化、城鎮化進程加快，工業用地、交通用地、城市擴張用地等需求上升，亦同樣導致耕地不斷減少。