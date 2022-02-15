內地上月生產事故逾千死　復工禁搶產量超負荷

應急管理部周二（15日）舉行新聞發布會，公布內地去年共發生122宗化工事故、150人死亡，比前年同期減少22宗、28人，分別下降15.3%和15.7%，比2019年減少42宗、124人，分別下降25.6%和45.3%。較大事故宗數首次降至個位數，連續30多個月未發生重大或特大事故，創下有紀錄以來的最長間隔期。

會上指出，中國自2010年起成為世界第一化工大國，目前化工產值佔世界總量逾40%。國務院安委會自2020年4月開展危險化學品安全專項整治3年行動，已實現對內地2.3萬處危險化學品重大危險源全面實行安全包保、聯網監測預警和每年2次的全覆蓋督導檢查，淘汰退出或責令停產停業整頓754家企業，改造提升4,780家企業，整治2,769家非法違法「小化工」等。

應急管理部新聞發言人、新聞宣傳司司長申展利亦提到，內地上月共接報1,390宗各類生產安全事故、1,166人死亡，比去年同期分別下降55.1%、50.1%。她指出，商住連庫房等密集場所火災事故持續頻生，建築業事故數字未見跌勢，道路客貨運重大危險事故多發，製造業違規生產風險亦突出。

應急管理部危化監管一司司長孫廣宇另說明農曆新年假期後復產復工的安全形勢，指出節後部分企業關鍵崗位人員不到位或發生變更，返崗人員思想不集中、管理容易鬆懈，在準備不足下容易發生事故。該部門督促各地區全面詳實掌握企業復產復工底數，動態關注進程，嚴禁趕工期、搶產量、超負荷；同時提醒危險化學品相關企業開展全員安全培訓、風險辨識評估、全面安全檢查及專項應急演練。國務院安委辦已組織16個工作組，對32省開展全覆蓋督導檢查。