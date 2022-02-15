有車無人開　新冠疫情重創深港貨運力

香港今年爆發第5波新冠疫情以來，確診人數持續上升，不少深港跨境貨車司機亦染疫。有深圳速遞公司負責人稱，受疫情影響，導致有車無司機，令貨運力大受影響。

深圳市遞四方速遞有限公司高級副總裁黎森林表示，在香港這波疫情影響之下，接連有跨境貨車司機確診，對公司業務造成了直接衝擊。現有多名跨境司機因香港居住點出現疫情，以致不能過境工作，司機不能開工對公司造成損失。他又表示，公司港車平均每月約1,600趟，倉庫涉港操作人員有25人，跨境司機有52人，如無疫情影響，司機人手及運力本應充足。

另在深圳某香港專線貨運公司上班的江小姐也表示，近一年來深圳和香港疫情反覆，跨境業務愈來愈不好做，香港貨車司機也愈來愈難請。公司很多司機都有50至60歲，入行的年輕人持續減少。今年農曆新年過後公司便開始招聘內地和香港貨車司機，新聘過境香港司機月薪約3萬到4萬港元，過境內地司機則每月約2萬至3萬港元。

深圳市周一（14日）晚舉行疫情防控記者會，該市交通運輸局副局長徐煒提到，為防止疫情擴散，該市一方面對跨境司機從嚴做好「三點一線」（即口岸點、作業點、留宿點和交通沿線）全流程閉環管理，同時將內地接駁司機核酸檢測由隔日一檢調整為每日一檢，司機必須持有24小時核酸檢測無感染報告方可入場工作。