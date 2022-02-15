大陸民用機飛近東引島　或測試台軍應變能力

台灣馬祖東引島本月5日有民眾拍到不明機體飛過，懷疑來自中國大陸。台灣的國防部周二（15日）證實，大陸一架運12民用運輸機當日飛近東引島，不排除陸方運用民用飛機測試台軍應變能力；並強調無論任何挑釁或測試，台軍定有相對應動作，做好各種應對準備。

台空軍司令部參謀長黃志偉中將在國防部記者會上表示，本月5日的確有大陸飛機接近，但沒有進入台灣空域。他澄清傳媒近日報道的消息，強調台空軍各項偵搜與應處都有層層涵蓋與多重手段，並沒外界臆測有戰情人員誤認雷達軌迹為雜波而手動刪除一事，稱完全是錯誤消息；又指空軍對該架運12的軌迹、接近方式與活動情況都有所掌握。

台國防部作戰及計劃參謀次長室聯合作戰處處長林文皇少將則指，台軍戰備全天候不分晝夜雷達監測任何狀況，並持續加強戰況判斷與反應速度，亦有避免擦槍走火的預警與應變做法。他補充，國防部已於1998年公告外島地區限制空域管制範圍，並依照台灣地區與大陸地區人民關係條例第31條規定，禁止大陸民用機進入台北飛航情報區限制區域，台軍已按照相關程序處理。