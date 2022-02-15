台士兵殺2幼子後跳樓命危　妻子認屍時當場崩潰

台灣台中市一名25歲蕭姓空軍上兵，因懷疑劉姓妻子出軌，周日（13日）凌晨趁妻子外出後，在Facebook發文稱「沒辦法給其他男生照顧我們的小孩」，然後涉嫌殺害2名幼子，再跳樓自殺。事後，蕭男被送院搶救，至今仍命危。法醫周二（15日）驗屍，發現3歲的大兒子頸部有穿刺傷、1歲的小兒子頸上有明顯勒痕。另劉女在家屬陪同下前往殯儀館認屍，卻一度情緒崩潰、失聲痛哭。

警方調查指，蕭男的父母離異，數年前透過網絡認識同齡的劉女，兩人婚後育有2名兒子；惟兩人近期感情不睦，劉女曾提出離婚，惟蕭男拒絕；蕭男更懷疑妻子出軌或想到娛樂場所工作，多次與劉女爭執。至周日凌晨，劉女與蕭男爭吵後外出，蕭男則涉嫌殺害兩名兒子後，從4樓的居所跳下。

鄰居發現蕭男墮樓後，立即報警求助。警員及消防到場後，把奄奄一息的蕭男送院搶救，然後在屋內發現2名男童陳屍床上，其中3歲男童頸部有明顯刀傷，床上都是血漬，床尾桌上還有一把沾有血漬的水果刀；1歲男嬰則疑窒息死亡。至於蕭男因顱骨骨折、且有嚴重腦水腫，至今仍命危；劉女一度拒絕簽署放棄治療同意書，至周一（14日）心情稍為平復後才簽署。

劉女事後聲稱，丈夫對照顧小孩沒有耐心，常把小孩交予她照顧，令她十分不滿。警方則發現，蕭男犯案前曾在Fb上貼出30多張劉女與其他男子的曖昧對話截圖，劉女事後曾於蕭男Fb上反駁「截圖也只截圖對你有利的，你有得救，我的小孩呢？」惟其後又刪文。