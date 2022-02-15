男子假扮醫生　騙6網戀女友共25萬人民幣

上海市公安局普陀分局周二（15日）通報，警方近日偵破一系列詐騙案件。一名00後高姓男子自稱是某知名三甲醫院的程姓醫生，通過某網絡交友平台結識了95後女子瀟瀟（化名），以各種理由向對方借錢，趁機詐騙近16萬元（人民幣，下同，約20萬港元）。瀟瀟報警後，警方迅速拘捕高男。目前，高男已被刑事拘留。

瀟瀟去年12月6日向警方求助，指她被網上認識的男友騙了大筆金錢。瀟瀟憶述，認識「程某（實為高某）」後，兩人很快便建立戀愛關係。及後，「程某」以買電腦、打疫苗等理由向瀟瀟借錢，瀟瀟起初不疑有詐，甚至在網上平台貸款，以借錢給高某。後來，瀟瀟逐漸產生懷疑，決定「程某」工作的醫院問個究竟，才發現所謂程醫生是子虛烏有。

警員及後根據線索，迅速鎖定高某的身份，並發現受害的不只瀟瀟一人，另有5名女子也被高某以同樣手法詐騙，涉案總金額達20萬元（約25萬港元）。至同月27日下午，警員在靜安區某咖啡店門口將高某拘捕。

高某被捕後供承犯罪事實，並指自己因交不到女友，才隨便虛構身份在網上交友，後來發現瀟瀟單純好騙，於是便想出各種理由借錢。目前，案件正在進一步偵辦中。